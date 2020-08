Libano: Conte, commissione internazionale d'inchiesta per fare luce su incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricordato in merito alla situazione in Libano: "Poche ore fa abbiamo avuto una videoconferenza internazionale promossa dalla Francia a cui ho partecipato io, Trump e tantissimi leader mondiali. Abbiamo operato una ricognizione su tutti gli aiuti per il Libano - ha continuato il premier -, abbiamo auspicato una commissione internazionale d'inchiesta, o nazionale con osservatori internazionali, per fare luce sull'incidente" del 4 agosto. Il capo dell'esecutivo ha aggiunto: "Non ho elementi per ipotizzarne la causa. Siamo vicini al popolo libanese. Auspichiamo che quell'incidente diventi lì una opportunità per eseguire le riforme strutturali che il popolo libanese attende da anni". Conte è intervenuto a Ceglie Messapica (Brindisi) nel corso dell’intervista con il direttore di "Affaritaliani.it", Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento "La piazza". (Rin)