Bielorussia: proteste nel centro di Minsk, scontri fra polizia e manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto l’ex candidato alla presidenza, Valery Tsepkalo, ha affermato che le elezioni odierne sono state contraddistinte da brogli abbastanza evidenti. Dopo essere stato escluso dalla competizione elettorale Tsepkalo ha lasciato il paese con i suoi due figli per paura di essere arrestato. “Lukashenko sta prendendo il potere con la violenza. Non voleva tenere elezioni normali ed eque, ha fatto rimuovere dalla competizione elettorale tre candidati, ha rifiutato di confrontarsi con Svetlana Tikhanovskaya, temendo che non sarebbe stato in grado di farlo", ha detto Tsepkalo in un'intervista all’emittente televisiva indipendente russa “Dozhd”. L’ex candidato si è detto pronto a tornare in Bielorussia qualora le proteste dovessero continuare e di non temere di essere arrestato al suo arrivo nel paese. (Rum)