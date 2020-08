Kosovo-Italia: Haradinaj sente omologo Di Maio, grati per continuo sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Kosovo, Meliza Haradinaj, ha avuto una telefonata “molto produttiva” con l’omologo italiano, Luigi Di Maio. Lo ha scritto la stessa Haradinaj su Twitter. “Sono grata per il continuo sostegno dell'Italia nel percorso euroatlantico del Kosovo”, ha scritto Haradinaj, secondo cui “Di Maio ha confermato che l’Italia invierà una squadra medico-militare entro la fine di agosto in Kosovo per aiutare il paese nella lotta contro il Covid-19”. (Alt)