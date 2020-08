Ungheria: coronavirus, Budapest riclassifica Spagna come paese a medio rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha riclassificato la Spagna da "verde" a "gialla" in relazione alla pandemia di coronavirus. E' una decisione pubblicata sulla gazzetta ufficiale dello Stato "Hivatalos Ertesito". A partire dal 15 luglio chi entra in Ungheria dai Paesi classificati come "gialli" e "rossi" deve sottoporsi a controlli sanitari e a quarantena di 14 giorni. Gli stranieri provenienti dai Paesi classificati come "rossi" non possono entrare in Ungheria. Sono classificati come tali Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro e Ucraina, come anche i Paesi africani, l'Australia e una parte consistente dei Paesi asiatici. Sono invece "gialli" la Bulgaria, la Norvegia, la Serbia, la Svezia, il Regno Unito e, fuori dall'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e la Cina. (Vap)