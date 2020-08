Kosovo: ambasciata Ue, legge su valori dell'Uck va contro la libertà di espressione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Pdk Gazmend Bytyqi ha risposto che non ci sono motivi per ritirare il progetto di legge, che invece dovrebbe essere approvato in parlamento con un ampio consenso politico. La bozza di legge viene presentata dal Pdk, schieramento dell'opposizione il cui leader Kadri Veseli è stato accusato dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini di guerra dell'Uck. Anche il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, è stato accusato da questo organismo. Il capo dello Stato, nel corso del mese di luglio, si è presentato all’Aia presso il Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) per rispondere alle domande dei pubblici ministeri. "Oggi sono qui nel rispetto del mio sogno e per quello per cui ho combattuto, un Kosovo libero e indipendente, basato sulla parità di diritti e sullo stato di diritto. Sono pronto ad affrontare nuove sfide e vincere per mio figlio e per la mia famiglia, per il mio paese nessuno perché può riscrivere la storia”, ha affermato Thaci in arrivo a l'Aja. “Questo è il prezzo della libertà. Credo nella pace, nella verità e nella giustizia. Credo nel dialogo e nelle buone relazioni con i paesi vicini. Il Kosovo è ‘una storia di successo’ e ne sono molto orgoglioso. La meta del Kosovo è l'integrazione nell'Unione europea, la Nato e buone relazioni con gli Stati Uniti", ha aggiunto il presidente kosovaro. (segue) (Kop)