Usa-Cina: Twitter s'inserisce nella corsa per TikTok (2)

Lo scorso fine settimana l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha fatto sapere di aver discusso dell'affare domenica scorsa proprio con Trump. Quest'ultimo ha minacciato di bandirne le attività negli Usa entro il 15 settembre qualora ByteDance, la società con base a Pechino proprietaria dell'app, non dovesse trovare un accordo per la loro cessione. Un ultimatum al quale la Cina ha reagito furiosamente. Un editoriale del quotidiano ufficiale "China Daily" ha chiarito che la Repubblica popolare non accetterà "il furto" di una sua azienda tecnologica e si riserva di rispondere "in maniera appropriata" alle pressioni esercitate da Washington. Si tratta, secondo Pechino, di una forma di "prevaricazione", frutto della politica del "primato americano", una "visione a somma zero" che non lascia alcuna scelta alla Cina, se non quella di "sottomettersi o ingaggiare una battaglia mortale sul fronte tecnologico". Secondo il quotidiano, la Cina dispone però di "molteplici risposte possibili". Secondo Peter Navarro, consigliere per il Commercio della Casa Bianca considerato un "falco" delle politiche anti-cinesi, la rappresaglia di Pechino potrebbe colpire proprio Microsoft, che nel Paese più popoloso al mondo continua ad avere importanti interessi commerciali. "La domanda è: Microsoft si comprometterà? Forse potrebbe cedere i suoi asset cinesi?", ha domandato Navarro in un'intervista alla "Cnn".