Usa-Cina: Twitter s'inserisce nella corsa per TikTok (6)

- La società, ora guidata dall'ex dirigente della Walt Disney Kevin Mayer, ha sempre dichiarato che i dati degli utenti non sono archiviati in Cina, che le autorità della Repubblica popolare non vi hanno mai avuto accesso e che non è mai stata applicata alcuna censura su richiesta di Pechino (né, sostiene l’azienda, sono mai arrivate richieste in tal senso). Se continuasse a operare a Hong Kong, TikTok non sarebbe più credibile in tali affermazioni. La nuova Legge sulla sicurezza nazionale, infatti, impone ai provider di collaborare con le autorità nell’individuazione e nella censura di messaggi ritenuti “pericolosi”. In particolare, secondo le disposizioni dell’articolo 43 entrate in vigore proprio oggi, le forze dell’ordine possono chiedere ai provider di consegnare documenti sull’identità di uno o più utenti e di collaborare nella decodifica dei loro dispositivi. I fornitori di servizi che non ottemperano alle richieste della polizia rischiano multe salate e pene detentive fino a un anno. (segue) (Nys)