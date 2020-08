© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 10 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4261m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: un campo di alta pressione rinnova condizioni di bel tempo tipicamente estivo. Si accentua il rischio di acquazzoni o temporali di calore sulle Alpi, in locale sconfinamento verso le zone pedemontane. Temperature stazionarie. Venti deboli a regime di brezza. Mar Ligure quasi calmo. (Rpi)