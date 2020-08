Bielorussia: exit poll, Lukashenko vince con il 79,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, ha ottenuto il 79,7 per cento dei voti ed è quindi il vincitore delle elezioni tenutesi oggi nel paese est europeo. È quanto emerge dagli exit poll ufficiali mostrati dall’emittente "Belarus-24". Al secondo posto Svetalana Tikhanovskaya, la donna 37enne da molti accreditata come sua principale sfidante, che si è fermata al 6,8 per cento dei consensi. Gli altri tre candidati sono risultati decisamente staccati: Anna Kanopatskaya ha guadagnato il 2,3 per cento dei voti, mentre Andrei Dmitriev l’1,1 per cento e, infine, Sergej Cherechen si è attestato allo 0,9 per cento. (Rum)