Libano: al Sisi chiede di tenere paese lontano dai conflitti regionali

- Il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, ha invitato il popolo libanese a tenere la propria patria lontana dai conflitti e dalle controversie regionali. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Bassam Radi in un comunicato sulla sua pagina Facebook. "Il presidente al Sisi invita i patrioti sinceri, indipendentemente dalle loro posizioni, in Libano a prendere le distanze dalla loro patria dai conflitti e dalle controversie regionali e a concentrarsi sul rafforzamento delle istituzioni statali libanesi al fine di soddisfare le aspirazioni del popolo libanese attraverso riforme economiche ineludibili che non si può più rimandare", ha detto al Sisi alla Conferenza internazionale dei donatori online per sostenere il Libano, che è stata co-organizzata oggi da Francia e Nazioni Unite. La conferenza mira a raccogliere il sostegno dei donatori internazionali e dei partner mondiali del Libano, nonché di coordinare gli aiuti urgenti di fronte alle ripercussioni di una devastante esplosione che ha colpito il porto di Beirut il 4 agosto. Al Sisi ha invitato la comunità internazionale a fare del suo meglio per aiutare il Libano a risorgere superando gli effetti più letali dell'esplosione di Beirut. Sulla scia dell'esplosione di Beirut, l'Egitto ha avviato un ponte aereo per presentare forniture mediche e alimentari al popolo libanese. (Res)