Bielorussia: commissione elettorale, Lukashenko primo con l'82 per cento

- Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko è il più votato nelle elezioni di oggi con l'82 per cento dei consensi: lo ha confermato la commissione elettorale centrale dopo il conteggio parziale delle schede di voto in cinque regioni del paese. La principale sfidante, Svetlana Tikhanovskaya, avrebbe raggiunto solo il 5 per cento dei consensi. La commissione elettorale centrale ha annunciato che i risultati definitivi del voto per le presidenziali di oggi in Bielorussia sono attesi per il 14 agosto, mentre ha invitato i candidati dell'opposizione ad accettare con la dovuta calma la sconfitta. Secondo un exit poll diffuso dall'emittente "Belarus-24", il presidente uscente Lukashenko ha ottenuto il 79,7 per cento dei voti e si conferma quindi per un sesto mandato alla guida del paese est europeo. Al secondo posto Tikhanovskaya, la donna 37enne da molti accreditata come sua principale sfidante, che si è fermata al 6,8 per cento dei consensi. Gli altri tre candidati sono risultati decisamente staccati: Anna Kanopatskaya ha guadagnato il 2,3 per cento dei voti, mentre Andrei Dmitriev l’1,1 per cento e, infine, Sergej Cherechen si è attestato allo 0,9 per cento. (Rum)