Business news: accordo italo-brasiliano per sviluppare tecnologia 2G su bio-etanolo

- NextChem, la società di Maire Tecnimont per la transizione energetica, annuncia una nuova partnership che amplia il suo portafoglio tecnologico: "un accordo strategico con valenza worldwide con l'azienda brasiliana GranBio dedicata alle biotecnologie industriali". Lo si legge in una nota della compagnia. "Insieme le due aziende si pongono l'obiettivo di acquisire una leadership globale nel settore licenziando la tecnologia GranBio 2G Ethanol per la produzione di etanolo a base cellulosica. La tecnologia di GranBio per l'etanolo di seconda generazione (2G) è in grado di convertire biomasse non destinate al settore alimentare in biocarburanti rinnovabili e a bassa intensità di carbonio. NextChem licenzierà la tecnologia a livello mondiale. Questa alleanza consentirà di unire l'esperienza di GranBio nei carburanti bio di seconda generazione con l'esperienza ingegneristica di NextChem e le competenze nell'area EPC e la presenza globale del Gruppo, per offrire servizi integrati, dagli studi di fattibilità, all'integrazione di filiera e alla costruzione di impianti produttivi in tutto il mondo". (Com)