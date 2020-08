Business news: presidente Ecuador, raggiunto accordo per ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha annunciato che il governo ha raggiunto un'intesa per rinegoziare i titoli di debito pubblico estero. "Grandi notizie per l'Ecuador. Abbiamo raggiunto la maggioranza necessaria per rinegoziare il nostro debito estero. Grazie a questo risultato potremo liberare risorse per le politiche sociali e per adottare misure importanti per rilanciare economica", ha dichiarato il capo dello stato sul suo account Twitter, anticipando che nelle prossime ore il ministro delle Finanze, Richard Martinez, fornirà i dettagli dell'operazione. Lo scorso 20 luglio luglio il governo dell'Ecuador aveva presentato la sua proposta formale per la ristrutturazione di 17,3 miliardi di dollari di debito, che include una riduzione del capitale di 1,5 miliardi e un periodo di grazia di cinque anni per la quota capitale e di due anni per gli interessi. (Mec)