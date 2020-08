Business news: bilancia commerciale Brasile registra surplus per 8 miliardi di dollari a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un avanzo di 8 miliardi di dollari a luglio 2020. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia, sottolineando che si tratta del maggiore surplus commerciale registrato in un solo mese dall'inizio della serie storica avviata nel 1989. In relazione a luglio dell'anno scorso, quando il surplus aveva raggiunto il valore di 2,3 miliardi di dollari, si è registrato un aumento del 237 per cento. Sebbene il saldo sia positivo in valore assoluto, si è registrato un calo sia delle esportazioni e che delle importazioni rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la media giornaliera, le esportazioni sono diminuite del 2,9 per cento e le importazioni sono diminuite del 35,2 per cento. Questo dato spiega un saldo positivo nel quadro di un calo generalizzato dell'attività economica e dei consumi a causa degli effetti della pandemia di coronavirus. (Brb)