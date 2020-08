Business news: Argentina, governo annuncia accordo su ristrutturazione debito estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha ufficializzato il raggiungimento di un accordo con i creditori privati internazionali per la ristrutturazione di circa 66 miliardi di dollari del debito estero sotto legislazione straniera. Lo ha fatto attraverso un comunicato del ministero dell'Economia, nel quale si afferma che l'intesa raggiunta con i rappresentanti dei gruppi Ad Hoc Argentine Bondholder Group, Exchange Bondholder Group, Argentine Creditor Committee, e degli altri creditori riuniti sotto la sigla "Supporting creditors", "permetterà un alleggerimento del debito significativo". L'accordo, rivela il comunicato è stato raggiunto attraverso una leggera correzione delle scadenze di pagamento prefissate nell'offerta ufficiale presentata il 6 luglio ai creditori. La nuova offerta, afferma il governo argentino, "migliora in questo modo il valore iniziale senza aumentare l'ammontare totale del capitale dovuto". La nota di Buenos Aires precisa inoltre che "calibrerà alcuni aspetti delle clausole di azione collettiva in base alle proposte presentate dalla comunità di creditori". Proprio quest'ultimo punto, afferma il governo argentino, è alla base della necessità di prorogare ulteriormente la scadenza dei termini di accettazione dell'offerta al 24 agosto. (Abu)