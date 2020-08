Business news: Banca centrale Messico, analisti stimano calo del 10,2 per cento del pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine 2020 l'economia del Messico subirà un calo del 10,2 per cento, con un rimbalzo al 2,88 per cento nel 2021. È la stima media fatta dai 36 analisti del settore privato e straniero nel sondaggio di luglio effettuato dalla Banca centrale (Banxico). A giugno gli esperti pronosticavano un calo dell'8,97 per cento, immaginando un rialzo del 2,79 per cento nell'anno successivo. Il dato è frutto della pessima previsione sull'andamento del secondo trimestre, il 16,74 per cento contro il 14,31 per cento ipotizzato a giugno, e di una ripresa nel terzo (7,62 per cento) e quarto trimestre dell'anno (3,52 per cento). Si tratta della stima peggiore compresa in un sondaggio di Banxico dall'inizio delle pubblicazioni, gennaio 1999. I dati che hanno maggiormente inciso sul pronostico sono le condizioni economiche interne (il 40 per cento degli intervistati) e la debolezza del contesto internazionale (24 per cento del campione). (Mec)