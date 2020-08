Mediterraneo orientale: Borrell, mobilitazioni navali turche molto preoccupanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier greco Mitsotakis, l’intesa ha inaugurato una nuova realtà basata sul diritto internazionale. Secondo il primo ministro ellenico, con quest’intesa si "crea una nuova realtà nel Mediterraneo orientale in quanto viene ripristinata la legalità nella regione, una legalità che il memorandum illegale e infondato Turchia-Libia ha cercato di sfidare", ha detto Mitsotakis citato dal quotidiano “Kathimerini”. "Con l'Egitto, come abbiamo fatto con l'Italia qualche mese fa, abbiamo dimostrato che il rispetto del diritto internazionale è l'unica via per la sicurezza, la pace, la stabilità e le relazioni di buon vicinato", ha detto il capo del governo ellenico. (Beb)