Milano: De Corato (Fd'I), bene sport e giochi per ragazzi, ma nessuna notizia da Comune su abusivi in case popolari Mm

- "Il Comune di Milano ha annunciato che domani partirà il programma di giochi e sport all'aperto dedicato a bambini e ragazzi nelle case popolari della città, con laboratori e sostegno anche per fare i compiti. Un'iniziativa senza dubbio lodevole e importante per i più giovani rimasti in città e già provati dalla difficile esperienza del lockdown. Quello che però mi sfugge è perché non ci sia nessuna notizia sugli interventi del Comune per sgomberare gli oltre 1200 alloggi di proprietà dell'ente occupati abusivamente su un patrimonio di 23 mila unità abitative". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commentando il lancio dell'iniziativa del Comune di Milano #estatepopolare. "L'abusivismo - continua l'esponente di Fratelli d'Italia - è un problema centrale nei quartieri popolari di Milano e va affrontato con serietà e rigore, non è possibile restare in silenzio di fronte a chi si appropria illegalmente di un bene pubblico sottraendolo a chi ne ha diritto. Su Aler, al contrario, gli sgomberi e gli escomi vanno avanti a rito serrato grazie all'impegno fattivo del Prefetto e del Questore insieme alle forze dell'ordine ai quali rivolgo il mio ringraziamento per l'opera di ripristino della legalità".(com)