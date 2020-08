Usa: segretario al Tesoro Mnuchin, il prossimo passo sul pacchetto di aiuti tocca ai Dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le trattative sul pacchetto da mille miliardi di dollari di aiuti a cittadini e imprese degli Stati Uniti proposto dal Partito repubblicano dovranno ripartire, la prossima mossa sta al Partito democratico. Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro Steve Mnuchin in un intervento all’emittente “Cnn”, invitando i Dem ad accettare fondi inferiori a quelli richiesti per l’assistenza a Stati e governi locali. “Non appena avranno un’offerta da proporre, possono chiamarmi o andrò io da loro. Ma devono scendere a compromessi”, ha spiegato Mnuchin. “Credo – ha aggiunto - che siamo stati molto chiari sulla necessità di un compromesso rispetto alla loro richiesta di mille miliardi di dollari per Stati e governi locali e rispetto ai sussidi di disoccupazione. Sulla maggior parte delle altre questioni abbiamo già un accordo di massima. (segue) (Nys)