- Nel Lazio presto test obbligatori per chi torna da Paesi ad alta incidenza Covid. "Facciamolo in tutta Italia. Si deve tornare a vivere ma non distraiamoci e non abbassiamo la guardia". Lo scrive su Facebook il segretario Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Rer)