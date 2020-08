Regno Unito: nuovi contagi da Covid-19 tornano sopra quota mille

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è tornato a superare quota mille per quanto riguarda i nuovi contagi giornalieri di Covid-19 registrando 1.062 positivi nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati ufficiali diffusi oggi dalle autorità sanitarie britanniche. Si tratta del maggiore aumento giornaliero dallo scorso mese di giugno. Quello registrato oggi è un aumento su base giornaliera di 304 positivi rispetto ai 758 di ieri. L'aumento dei casi registrato nel Regno Unito si inserisce in una tendenza registrata in molti paesi europei, come Spagna, Francia e Germania, dove almeno una volta negli ultimi giorni si è tornata a superare la quota dei mille nuovi contagi in 24 ore. (Rel)