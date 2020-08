Libano: polizia spara gas lacrimogeni sui manifestanti a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia libanese ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti riuniti di nuovo oggi nel centro di Beirut. I nuovi scontri nella capitale libanese vengono ripresi in diretta dalla maggior parte dei canali satellitari arabi. La polizia ha iniziato a sparare lacrimogeni dopo che le proteste sono aumentate ancora una volta vicino al palazzo del parlamento nella capitale. Già ieri migliaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia a Beirut dopo essersi riuniti per chiedere riforme e le dimissioni del governo. La rivolta ha provocato centinaia di feriti, inclusi 100 agenti di sicurezza. (Res)