Bielorussia: commissione elettorale, alle 18 affluenza al 79 per cento

- Oltre il 79 per cento degli aventi diritto ha votato oggi per le elezioni presidenziali in Bielorussia alle 18 ora locale. E' quanto annunciato dalla presidente della commissione elettorale centrale bielorussa, Lidia Ermoshina, comunicando il dato a due ore dalla chiusura dei seggi. In precedenza, la presidente della commissione elettorale ha comunicato che alle 12 l'affluenza era già stata superiore al 50 per cento rendendo pertanto valide le elezioni. "Le elezioni del paese sono valide. Oltre il 54 per cento dei votanti ha preso parte al processo di voto", ha dichiarato la presidente della commissione elettorale. Il dato esatto dell'affluenza parziale alle 12, con i seggi in chiusura alle 20 ora locale (le 19 in Italia), è stato di 54,57. Secondo quanto denunciato in precedenza da Ermoshina, alcuni degli osservatori elettorali nazionali, che monitorano le elezioni presidenziali in corso in Bielorussia, stanno agendo al di fuori dei limiti del loro mandato intervistando senza diritto i cittadini che escono dai seggi. "Abbiamo alcuni osservatori che stanno agendo in maniera non appropriata. Stanno ai seggi e intervistano i votanti. Posso dirvi subito che non hanno diritto di fare ciò, come osservatori non hanno il permesso di effettuare sondaggi. Non hanno alcun diritto di fare campagna elettorale", ha affermato Ermoshina. (segue) (Rum)