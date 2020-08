Inps: Bellanova su bonus, se hanno un minimo di dignità i cinque parlamentari si dimettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova osserva: "Leggo che cinque parlamentari della Repubblica avrebbero percepito i 600 euro di bonus partita Iva. Chiunque siano, a qualunque partito e schieramento appartengono - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, se hanno un minimo di dignità possono fare solo una cosa per sanare questa brutta vicenda: dimettersi. Devono farlo perché evidentemente non sono stati in grado di servire i cittadini che rappresentano ed il Paese con onore e lealtà", conclude Bellanova, "tanto più in un momento come questo". (Rin)