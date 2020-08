Usa-Cina: Twitter s'inserisce nella corsa per TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha avviato colloqui preliminari per una “potenziale combinazione” con TikTok, l’app di clip video in voga tra i giovanissimi sviluppata dalla cinese ByteDance e che potrebbe essere messa al bando negli Stati Uniti a partire dal prossimo 15 settembre. Lo ha rivelato il “Wall Street Journal” citando una fonte ben informata. Non è chiaro che tipo di accordo Twitter potrebbe stringere con TikTok, né se l’ipotesi sia quella di rilevare le attività della piattaforma cinese negli Stati Uniti, come vuol fare un altro gigante della tecnologia Usa, Microsoft. Secondo gli esperti, le il ramo statunitense di TikTok potrebbe essere valutato decine di miliardi di dollari ed è difficile che Twitter abbia i capitali per affrontare un’operazione del genere. Il social network di San Francisco ha una capitalizzazione di mercato di circa 29 miliardi di dollari, enormemente inferiore a quella di Microsoft (1.600 miliardi di dollari). Twitter, che peraltro nell’ultimo trimestre ha riportato una perdita di 1,23 miliardi di dollari, avrebbe dunque bisogno dell’aiuto di altri investitori se volesse acquisire le attività Usa di TikTok. D’altro canto, tuttavia, una simile operazione solleverebbe meno problemi di antitrust rispetto a una condotta da Microsoft o da altri giganti del settore. (segue) (Nys)