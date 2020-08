Scuola: assessore Lombardia, bene ministero su riconoscimento competenza regionale inizio scuole infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con favore il nuovo orientamento espresso direttamente dal Ministro Azzolina che conferma la nostra competenza a fissare l'inizio dell'anno scolastico per la scuola dell'infanzia. Una competenza che il governo aveva avocato a sé nell'ambito degli ultimi provvedimenti in materia di coronavirus e che ci impediva di attuare quanto deciso da tempo dall'Esecutivo della Regione Lombardia. La delibera approvata tempo fa da Regione Lombardia, infatti, ne stabiliva l'inizio il 7 settembre". Lo afferma l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli. "La precisazione su di chi sono le competenze del segmento 3-6 anni illustrata nella nota di Regione Lombardia diffusa ieri – prosegue l'assessore - ha avuto il merito di sollecitare la nuova interpretazione sulla possibilità di derogare l'ordinanza con cui il Ministero dell'Istruzione ha fissato l'inizio del prossimo anno scolastico e formativo". "L'anticipo al 7 settembre dell'avvio delle lezioni nelle scuole per l'infanzia – ribadisce – è quanto avevamo già condiviso in Giunta regionale, accogliendo le richieste avanzate da alcuni esponenti degli Enti locali, dai gestori delle scuole private e soprattutto dalle famiglie lombarde.". (com)