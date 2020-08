Libano: Aoun non ritiene necessaria inchiesta internazionale su esplosione Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente libanese Michel Aoun ha bollato come "una perdita di tempo" le richieste di un'indagine internazionale sulla recente esplosione avvenuta a Beirut. Lo ha annunciato il suo ufficio oggi in una nota. All'inizio della settimana, il partito politico sunnita "Al-Mustaqbal", che si oppone all'attuale governo, ha chiesto di invitare esperti internazionali a esaminare il luogo dell'esplosione. "Il presidente Aoun pensa che l'obiettivo delle richieste di un'indagine internazionale sull'esplosione nel porto sia quello di perdere tempo. Il processo giudiziario deve essere veloce ma non affrettato per determinare chi è un criminale e chi è innocente", ha detto l'ufficio in un comunicato. Martedì scorso una potente esplosione si è verificata nel porto di Beirut, uccidendo almeno 158 persone e ferendone oltre 6 mila, secondo le ultime stime. Secondo le autorità, l'esplosione è stata provocata da 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, confiscate dai servizi doganali nel 2014. Dopo l'esplosione sono scoppiate proteste che chiedevano le dimissioni dell'attuale governo. (Res)