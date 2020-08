Valeri: Cenati (Anpi Milano), definì il 25 aprile il giorno più bello della sua vita, la ricorderemo con grande effetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Anpi Provinciale di Milano, Roberto Cenati, ricorda su Facebook Franca Valeri, pseudonimo di Alma Franca Maria Norsa, l'artista morta oggi all'età di 100 anni: "Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera alla fine di giugno, Franca Valeri ricorda di avere pianto quando lesse sul giornale la notizia dell'emanazione delle leggi antiebraiche, emanate dal regime fascista e sottoscritte dal re Vittorio Emanuele III. Fu quello il momento più brutto della sua vita: Franca non potè più frequentare la scuola pubblica né andare a teatro, a seguito di quella infame legislazione.. Qualche giorno prima della guerra il papà di Franca, ebreo, fugge in Svizzera convinto che la figlia, rimasta in Italia con la madre cattolica, non avrebbe corso pericoli. Ma quando arrivano i nazisti, Franca si deve nascondere. Per qualche tempo vive in una casa in via Mozart, a Milano, dove trovano rifugio altre persone. Poi cerca riparo in casa di amici". Cenati inoltre rimarca che: "Un giorno Franca assiste alla deportazione dall'abitazione di via Mozart, da parte dei tedeschi di numerosi ebrei, tra cui una sposina che non fece più ritorno dal campo di sterminio di Auschwitz. Franca riesce a scampare alla persecuzione antiebraica. Nell'intervista definisce il 25 aprile il giorno più bello della sua vita perché aveva segnato la fine della guerra, di un incubo terribile e l'inizio della sua giovinezza, una giovinezza tardiva, ma molto bella, iniziata dopo le sofferenze subite dal regime nazifascista. Sofferenze che la spinsero in piazzale Loreto, nonostante le preoccupazioni della madre, perché subito dopo la liberazione nelle strade si sparava ancora, per verificare se Mussolini fosse effettivamente morto. La ricorderemo sempre con grande commozione ed affetto". (com)