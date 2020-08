Scuola: Gelmini (FI), manca solo proposta per lezioni sotto i ponti e le abbiamo viste tutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, segnala che "per i presidi sono circa 20 mila le aule che dovranno essere allestite - per oltre 400 mila studenti - in spazi alternativi agli istituti in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico. Mentre l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) - continua la parlamentare in una nota - pubblicherà avvisi pubblici per il reperimento di spazi alternativi dove poter allestire le aule: musei, cinema e centri congressi, potrebbero partecipare anche hotel, bed & breakfast e perfino appartamenti singoli. Per il premier Conte e per il ministro Azzolina va tutto bene. La realtà ci dice che ad un mese dall'avvio del nuovo anno scolastico manca solo la proposta di far lezione sotto i ponti, e poi le abbiamo viste tutte". L'esponente di FI aggiunge: "Non ci sono i docenti, non si sa quando arriveranno i famosi banchi con le rotelle, non ci sono certezze su orari e tempo scuola, manca un miliardo per gli enti locali, alle prese con la riorganizzazione del trasporto pubblico. Si è perso troppo tempo prezioso", conclude Gelmini, "sono stati sottovalutati gli allarmi degli addetti ai lavori".(Com)