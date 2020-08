Libano: Cipro mette a disposizione aeroporti e porti per aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica di Cipro è pronta a fare del suo meglio per aiutare il popolo libanese: per questo mette i suoi porti, aeroporti e basi militari a disposizione dell'Onu per le consegne degli aiuti umanitari. Lo ha dichiarato il presidente cipriota Nicos Anastasiades nel suo intervento alla video conferenza dei donatori per il Libano organizzata dalla Francia e dall'Onu. Anastasiades ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro in aiuti e la disponibilità degli aeroporti internazionali di Larnaca e Papos, della base militare Andreas Papandreou, dei porti di Limassol e Larnaca, che grazie alla loro "prossimità geografica" con il Libano possono servire alla missione Unifil per consegnare gli aiuti umanitari o per altre esigenze. "Le nostre azioni e la nostra solidarietà tangibile verso il Libano ed il suo popolo deve farsi sentire non solamente a parole", ha dichiarato Anastasiades. (Res)