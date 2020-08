Niger: otto morti in un attacco armato, sei sono turisti francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone, tra cui sei turisti di nazionalità francese, sono rimaste uccise oggi in un attacco armato in Niger. Lo ha reso noto il governatorato della regione di Tillaberi, nella regione sud-occidentale del Paese, nel quale è avvenuto l’attacco. L’episodio ha avuto luogo nella Riserva Kouré Giraffe, a sud-est della capitale Niamey. La zona si trova tra quelle formalmente sconsigliate per i viaggi dal ministero degli Esteri di Parigi. (Res)