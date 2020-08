Inps: Anzaldi (Iv), Tridico faccia davvero trasparenza su deputati che avrebbero percepito bonus 600 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, osserva che "invece di creare casi mediatici e dare notizie in esclusiva ad un solo giornale, l'Inps faccia davvero trasparenza sui deputati che avrebbero percepito i 600 euro per le partite Iva: Tridico mandi una comunicazione ufficiale, faccia una conferenza stampa insieme al governo aperta a tutti i giornalisti - continua il parlamentare su Facebook -, dica quale è il buco nella legge e quanti redditi alti hanno percepito il bonus, invece di sparare nel mucchio gettando discredito sull'intero Parlamento. Chi ha preso quei soldi - prosegue l'esponente di Iv - non doveva prenderli, chi glieli ha dati doveva segnalare subito il problema, chi ha scritto il decreto avrebbe dovuto evitare questo rischio, che può riguardare un deputato come un manager o qualche altra figura professionale. Basta - conclude Anzaldi - con la semplice e continua ricerca di visibilità e con il discredito di massa". (Rin)