Libano: Michel, popolo vuole verità, inchiesta credibile necessaria

- Il popolo del Libano vuole sapere la verità sulle esplosioni avvenute a Beirut e merita trasparenza e giustizia: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento alla conferenza dei donatori promossa dalla Francia e dall'Onu dopo le esplosioni di martedì nella capitale libanese che hanno causato 159 vittime e oltre 6.000 feriti. "Un inchiesta indipendente e credibile nelle cause di questa tragedia è pertanto cruciale", ha affermato Michel come riportato dal suo profilo Twitter. Michel ha quindi invitato i politici libanesi a concentrarsi sull'agenda delle riforme. "Un accordo con il Fondo monetario internazionale è urgentemente necessario. Questo aiuterà a porre il Libano su un percorso solido verso un futuro economico più luminoso", ha dichiarato Michel citato da una nota stampa dell'Ue. Secondo Michel, le forze politiche libanesi devono lavorare insieme superando le differenze. "La fiducia è un elemento cruciale", ha concluso il presidente del Consiglio europeo assicurando che l'Ue sarà presente anche "nel lungo termine" per monitorare gli sforzi della ricostruzione a beneficio del popolo. (segue) (Beb)