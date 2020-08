Libano: Michel, popolo vuole verità, inchiesta credibile necessaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha stanziato altri 30 milioni di euro per aiutare il Libano, che si vanno ad aggiungere ai 33 milioni di euro già annunciati subito dopo le esplosioni del 4 agosto a Beirut. E' quanto annunciato oggi dalla Commissione europea tramite una nota diffusa nel corso della conferenza internazionale sui donatori per il Libano. Rappresentando l'Ue nella video conferenza promossa oggi dal presidente francese Emmanuel Macron, il commissario europeo per la Gestione delle crisi Janez Lenarcic ha ricordato che Bruxelles ha subito inviato squadre di soccorso e materiale sanitario a Beirut. "Ringrazio tutti i paesi europei che hanno messo in moto la solidarietà", ha dichiarato il commissario Lenarcic. (segue) (Beb)