Libano: Michel, popolo vuole verità, inchiesta credibile necessaria (3)

- "Dal momento che le esigenze aumentano stiamo fornendo sostegno umanitario a centinaia di migliaia tra le persone più vulnerabili", ha osservato il rappresentante dell'Ue ribadendo l'impegno ad essere al fianco del popolo libanese "oggi e nel lungo termine per aiutare la loro ripresa". "Il nuovo finanziamento umanitario dell'Ue sarà consegnato tramite le Agenzie dell'Onu, le Ong e le Organizzazioni internazionali, e sarà controllato in maniera stringente", ha chiarito Lenarcic. L'Ue, ha concluso, è uno dei principali sostenitori del Libano avendo fornito dal 2011 oltre 2,3 miliardi di euro in assistenza, di cui oltre 660 milioni di euro in aiuti umanitari. (Beb)