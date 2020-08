Libano: oltre 100 militari feriti nelle proteste di ieri a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100 militari libanesi sono stati feriti negli scontri di ieri con i manifestanti a Beirut. Lo hanno detto oggi le forze armate libanesi in una nota. "L'8 agosto 2020, durante le operazioni delle unità dell'esercito libanese per mantenere la sicurezza e durante le proteste di Beirut, pietre, grandi petardi e bottiglie molotov sono state lanciate contro il personale militare, provocando il ferimento di 105 agenti tra cui otto ufficiali, due dei quali hanno riportato ferite gravi", hanno detto le forze armate su Twitter. A seguito di una massiccia esplosione avvenuta martedì scorso, migliaia di persone sono scese nelle strade di Beirut ieri per chiedere le dimissioni del governo. Quattro ministeri e l'associazione delle banche libanesi sono stati presi d'assalto dai manifestanti. Secondo quanto riferito, un agente delle forze dell'ordine è morto e oltre 700 persone sono rimaste ferite. (Res)