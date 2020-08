Libano: premier spagnolo Sanchez, serve azione internazionale coordinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'azione internazionale coordinata per porre in Libano le basi per un futuro migliore: è quanto richiesto dal premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento alla conferenza dei donatori promossa dalla Francia e dall'Onu dopo le esplosioni di Beirut. Un comunicato stampa del governo di Madrid sottolinea che, nel suo intervento, Sanchez ha assicurato che la Spagna è disposta a contribuire allo "sforzo collettivo" appoggiando diverse iniziative a livello globale. Il governo di Madrid nella nota stampa non ha specificato un importo finanziario a sostegno del Libano. (Spm)