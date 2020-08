Roma: Battaglia (Pd), su sfollati rogo Foro Italico Raggi aiuti Municipio II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città di Roma deve ringraziare la Presidente Del Bello e la Protezione Civile che in queste ore, in completa solitudine, hanno dato un tetto in un centro anziani alle 19 persone che ieri hanno visto i loro 'alloggi' sul Tevere andare a fuoco". Così in una nota Erica Battaglia della Direzione regionale del Partito democratico. "Siamo certi che la Sindaca di Roma e l'Assessora al Patrimonio di Roma Capitale vorranno fare la loro parte nelle prossime ore, magari accogliendo la proposta del capogruppo Pd in Campidoglio che chiede di applicare le norme per destinare loro un'abitazione. Roma è tante cose. Alcune di prestigio, altre ordinarie e altre ancora umanamente complicate. É su queste che si misura lo spessore di un'amministrazione: Roma faccia Roma e non faccia finta di non vedere le profonde ferite sociali che la attraversano". (Com)