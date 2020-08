Migranti: il Regno Unito nomina un comandante per "chiudere" la rotta della Manica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno britannico Priti Patel ha in precedenza affermato che la Marina militare potrebbe essere coinvolta nelle azioni volte al contrasto dell'immigrazione illegale nel Canale della Manica. Secondo il ministro per l'Immigrazione, Chris Philp, il Regno Unito sta affrontando "un inaccettabile" aumento nel numero di barche che trasportano migranti attraverso la Manica e per questo intende respingere verso la Francia coloro che tentano di entrare come "illegali". Il ministro Philp ha confermato, in un articolo scritto per il quotidiano "The Telegraph", che si recherà a Parigi la prossima settimana per colloqui con le autorità francesi su questo tema. "I francesi devono assicurare che i migranti che vengono colti nel tentativo di raggiungere il Regno Unito con le barche non possano provarci di nuovo", ha dichiarato Philp. (segue) (Rel)