Usa: presidente della Camera Pelosi, azioni esecutive di Trump “assurdamente incostituzionali” (2)

- Secondo la Pelosi, le azioni esecutive comportano anche un impegno finanziario che gli Stati non possono sostenere. Parole che arrivano in risposta a un precedente intervento alla “Cnn” di Larry Kudlow, consigliere economico di Trump, secondo cui il governo federale stanzierà solo 300 dollari sui 400 promessi ai disoccupati. Commenti che, per la presidente della Camera dei rappresentanti e leader del Partito democratico, mostrano “la debolezza e l’avventatezza di quanto proposto dal presidente”. “Prima di tutto, sta dicendo che gli Stati hanno questi soldi. No, non ce li hanno. Hanno avuto forti spese a causa del coronavirus. Hanno perso fonti di entrata. E per questo stanno licenziando operatori sanitari, soccorritori e altre figure. Non hanno i soldi”, ha dichiarato la Pelosi. (segue) (Nys)