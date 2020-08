Usa: presidente della Camera Pelosi, azioni esecutive di Trump “assurdamente incostituzionali” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti osservatori hanno sottolineato come le azioni esecutive firmate da Trump sollevino dei dubbi di natura Costituzionale, dal momento che le spese federali sono sotto il controllo del Congresso. La mossa è arrivata dopo il fallimento di due settimane di duri negoziati tra Partito repubblicano, Partito democratico e Casa Bianca. “Forse intenteranno un’azione legale, ma forse non lo faranno”, ha dichiarato ieri Trump riferendosi ai leader Dem al Congresso. Il capo della Casa Bianca si è inoltre detto convinto che, se dovesse finire in tribunale, il caso verrebbe risolto “molto rapidamente”. Secondo Trump, i sussidi di disoccupazione potranno essere coperti dalle “significative somme di danaro” che non sono state spese e che erano già state stanziate nel quadro del Cares Act, il maxi-pacchetto di aiuti approvato dal Congresso lo scorso marzo. (segue) (Nys)