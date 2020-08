Usa: presidente della Camera Pelosi, azioni esecutive di Trump “assurdamente incostituzionali” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta, ha sottolineato il presidente Usa, di un “incentivo” per incoraggiare i cittadini a tornare al lavoro. Va ricordato che in precedenza i sussidi extra di disoccupazione erano pari a 600 dollari a settimana. Ieri Trump ha anche riferito che la sua amministrazione sta considerando l’ipotesi di tagliare le imposte sul reddito per la classe media e le imposte sulle plusvalenze con l’obiettivo di incoraggiare la crescita di posti di lavoro. Allo stesso modo, il capo della Casa Bianca ha fatto riferimento alla possibilità di eliminare definitivamente le tasse sui redditi per i cittadini statunitensi che guadagnano meno di 100 mila dollari l’anno qualora venisse rieletto il prossimo 3 novembre. (Nys)