Inps: diventa un caso la vicenda dei cinque deputati che avrebbero percepito il bonus da 600 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diventa un caso la vicenda dei cinque deputati, segnalati dall’Inps, che avrebbero percepito il bonus da 600 euro, poi elevato a mille, riservato a partite Iva e lavoratori autonomi. La notizia viene svelata dal quotidiano "la Repubblica" e, subito, scattano le reazioni tra cui quella del presidente dell’Assemblea di Montecitorio: "Una vergogna che cinque parlamentari abbiano usufruito del bonus per le partite Iva. Questi deputati - continua Roberto Fico su Facebook - chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. E' una questione di dignità e di opportunità. Perché, in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo degli obblighi morali, al di là di quelli giuridici. E' necessario ricordarlo sempre". Duro anche l’affondo del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, che invita i parlamentari coinvolti a restituire quanto percepito, a dimettersi, ed aggiunge: "Oggi 'la Repubblica' parla di cinque parlamentari, di cinque poveri furbetti - afferma Luigi Di Maio - che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta allo Stato per avere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difficoltà. Evidentemente non gli bastavano i quasi 13 mila euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già godono. E’ vergognoso. E’ davvero indecente". "Mi auguro che queste persone escano volontariamente allo scoperto e che restituiscano il bonus, nel caso ne abbiano usufruito", le parole del capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi. "Posso dire che è una vera vergogna?", argomenta dal canto suo sempre sui social il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. (segue) (Rin)