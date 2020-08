Inps: diventa un caso la vicenda dei cinque deputati che avrebbero percepito il bonus da 600 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che un parlamentare chieda i 600 euro destinati alle partite Iva in difficoltà è una vergogna. Che un decreto del governo lo permetta è una vergogna. Che l'Inps (che non ha ancora pagato la Cassa integrazione a migliaia di lavoratori) abbia dato quei soldi è una vergogna. In qualunque Paese al mondo, tutti costoro si dimetterebbero", le parole del leader della Lega, Matteo Salvini. "Cinque parlamentari hanno fatto domanda per il bonus 600 per le partite Iva. Che squallore! Gli italiani sono in ginocchio e qualcuno nel Palazzo si preoccupa solo di arraffare sempre di più", sottolinea il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che prosegue: "Intanto, visto che l'Inps non fa i nomi per questione di privacy, invito ogni parlamentare a dichiarare 'Bonus Inps io no'. In modo che i nomi emergano lo stesso, per esclusione". "Quei fondi erano per persone in grave difficoltà, chi ne ha approfittato dovrebbe immediatamente autodenunciarsi e restituire subito i soldi", segnala la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, che invita a fare "una riflessione: magari il governo - osserva - potrebbe scrivere meglio le leggi per evitare simili storture". (Rin)