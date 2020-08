Inps: Cangini (FI), governo è ancora più colpevole dei cinque deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia Andrea Cangini, animatore del Comitato promotore del referendum costituzionale, osserva che "nell’attesa che la ghigliottina finisca d’essere montata in piazza Montecitorio, facciamo una cosa diversa: proviamo a ragionare. Chi è più colpevole - prosegue il parlamentare in una nota -, i cinque deputati che nel rispetto della legge hanno chiesto e ottenuto il bonus stanziato dal governo per le partite Iva in difficoltà o il governo che ha dato questa possibilità a tutti distribuendo soldi che non ha? I cinque deputati hanno compiuto un atto ignobile, ma individuale". Per l'esponente di FI, "colpa politica e sperpero di risorse pubbliche sono in capo al governo. Vedo che invece di chiedere scusa, Di Maio e l’Inps a guida grillina strumentalizzano la vicenda per delegittimare il Parlamento in vista del referendum: scommettiamo che quando, spero presto, saranno pubblicati i nomi si scoprirà che i cinque - conclude Cangini - hanno votato assieme al Movimento cinque stelle a favore del taglio della rappresentanza parlamentare?". (Com)