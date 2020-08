Coronavirus: nel Lazio 38 nuovi positivi, 22 casi di importazione e nessun decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registrano oggi 38 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 22 di importazione: in particolare, otto casi di rientro dalla Romania, uno dall'India, un altro dalla Croazia, uno dall'Ucraina, uno dalla Thailandia, uno da Ibiza e un caso dalla Russia. Per quanto riguarda il cluster della comitiva dei ragazzi, dai 17 ai 19 anni, di rientro da una vacanza a Malta, sono 8 i casi positivi su 10, tutti i contatti stretti sono stati individuati e isolati. Inoltre, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale del Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. "Voglio rivolgere un appello alla massima attenzione e al rispetto delle misure di prevenzione, non bisogna abbassare la guardia e utilizzare la mascherina sempre", dichiara l'assessore D'Amato. (segue) (Rer)