Coronavirus: nel Lazio 38 nuovi positivi, 22 casi di importazione e nessun decesso (2)

- Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 6 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore: due sorelle di 50 e 57 anni, ora ricoverate al Policlinico Umberto I, altri due positivi che hanno un link con casi di rientro uno dall'Ucraina e uno dalla Russia. Inoltre, un positivo ha un link con un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2, invece, si registrano quindici casi nelle ultime 24 ore, di cui sette sono di rientro dalla Romania, due casi hanno un link con un cluster familiare già noto e isolato, un caso è di rientro dalla Croazia, due casi sono stati individuati al drive-in e due casi sono su segnalazione dei medici di medicina generale. Nella Asl Roma 3 si registrano dieci casi nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna di rientro dalla Thailandia, per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale, un caso di un uomo di 35 anni di rientro da una vacanza ad Ibiza per il quale è in corso l'indagine epidemiologica. Sono 8 su 10 i ragazzi positivi della comitiva tra i 17 e i 19 anni di rientro da una vacanza a Malta, è in corso l'indagine epidemiologica e sono stati individuati e isolati tutti i contatti. La Asl Roma 6 registra un caso positivo nelle ultime 24 ore e si tratta di un uomo di 20 anni di Rocca di Papa per il quale è in corso l'indagine epidemiologica. (segue) (Rer)