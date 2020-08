Coronavirus: nel Lazio 38 nuovi positivi, 22 casi di importazione e nessun decesso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 6 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina risultano quattro casi positivi al Covid-19. Si tratta di un uomo di rientro dalla Romania, un altro caso ha un link familiare con i casi a Formia di rientro da Milano. Inoltre, positivo un uomo di nazionalità indiana con link a casi già noti e isolati e un caso di un uomo di rientro da Milano con tappe a Zurigo e Napoli, in corso l'indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registrano tre casi e sono i contatti di un caso positivo già noto e ricoverato. Nella Asl di Rieti si registrano due casi nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di 71 anni con un link ad un caso già noto e isolato e una bambina di 7 anni che frequentava il centro estivo per il quale è in corso l'indagine epidemiologica. (Rer)