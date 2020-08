Siria: la Russia registra 4 violazioni del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte russa della commissione russo-turca che monitora l'attuazione della tregua siriana ha registrato quattro violazioni del cessate il fuoco in Siria nelle ultime 24 ore, mentre la parte turca non ne ha registrata nessuna. Lo ha detto il ministero della Difesa russo. "La parte russa della rappresentanza della Commissione mista russo-turca sulle questioni relative alle violazioni della cessazione delle ostilità ha registrato 4 fatti di apertura del fuoco nelle province: Latakia - 3, Idlib - 1. La parte turca della missione non ha registrare qualsiasi fatto di apertura del fuoco", ha detto il ministero su Facebook. "Nelle ultime 24 ore, 412 rifugiati (tra cui 124 donne e 210 bambini) sono tornati nella Repubblica araba siriana dal territorio del Libano attraverso i checkpoint 'Jaydet Yabus' e 'Tell Kalah'. Non c'è stato ritiro dei rifugiati dalla Giordania attraverso il checkpoint Nasib", ha aggiunto il ministero. (Res)