Serbia-Croazia: premier Brnabic, rapporti complessi ma Belgrado vuole riconciliazione

- I rapporti tra Serbia e Croazia "sono complessi" ma Belgrado sta inviando messaggi di pace a Zagabria. Lo ha dichiarato la premier serba, Ana Brnabic, parlando all'emittente "Prva TV". "I rapporti tra Belgrado e Zagabria sono particolarmente complessi, difficili, ma stiamo inviando messaggi di pace, riconciliazione e questo è stato anche il messaggio più importante del discorso del presidente serbo Aleksandar Vucic durante l'anniversario di Oluja (l'Operazione Tempesta condotta dalle forze croate nel 1995)", ha affermato Brnabic, rimarcando che "questo è quello che vogliamo: la riconciliazione, la pace, non stiamo chiedendo di riconoscere i crimini, di scusarsi, di riconoscere il genocidio di Jasenovac, ma lasciateci almeno il dolore durante questi giorni". Brnabic ha infine auspicato che i serbi di tutta la regione balcanica "non siano mai divisi di nuovo, non importa se vivano in Bosnia Erzegovina, in Montenegro o in Croazia". (segue) (Seb)